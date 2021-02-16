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Москва

Депутат Рады заявил о провале переговоров по поставкам вакцины на Украину 

РИА Новости 49 минут назад
Переговоры Киева по поводу поставок в страну вакцины от коронавируса провалены, а действующих контрактов Украина не имеет, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
Ранее минздрав страны проинформировал, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer от COVID-19 в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX. По данным ведомства, следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. Во время этой поставки Украина должна получить от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин компании AstraZeneca.

"Вакцинации нет и сегодня. И сроков-то поставки тех или иных вакцин, о которых так было помпезно заявлено ранее, не существует… Я как парламентарий, как народный депутат со всей ответственностью заявляю, что на сегодняшний день Украина не имеет контрактов и договоров на поставку или официальных сроков поставки заявленных в мире вакцин", — заявил Кива в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил также, что "весь переговорный процесс в отношении заключения контрактов на получение Украиной вакцины провален".
"Провалены непосредственно администрацией президента", — уточнил он.
Зеленский пообещал Украине миллион доз
Десятого февраля совет общественного контроля при НАБУ сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело и расследует возможные злоупотребления чиновниками минздрава при закупке по завышенной стоимости китайской вакцины от коронавируса, произведенной компанией Sinovac Biotech. Позже эту информацию подтвердил исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.
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В мире , Видео , Илья Кива , Минздрав РФ , Верховная Рада
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