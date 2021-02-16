Ранее минздрав страны проинформировал, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer от COVID-19 в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX. По данным ведомства, следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. Во время этой поставки Украина должна получить от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин компании AstraZeneca.

"Вакцинации нет и сегодня. И сроков-то поставки тех или иных вакцин, о которых так было помпезно заявлено ранее, не существует… Я как парламентарий, как народный депутат со всей ответственностью заявляю, что на сегодняшний день Украина не имеет контрактов и договоров на поставку или официальных сроков поставки заявленных в мире вакцин", — заявил Кива в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил также, что "весь переговорный процесс в отношении заключения контрактов на получение Украиной вакцины провален".

"Провалены непосредственно администрацией президента", — уточнил он.

Десятого февраля совет общественного контроля при НАБУ сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело и расследует возможные злоупотребления чиновниками минздрава при закупке по завышенной стоимости китайской вакцины от коронавируса, произведенной компанией Sinovac Biotech. Позже эту информацию подтвердил исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.