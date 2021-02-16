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В Польше снижается уровень доверия к власти — опрос 

ИА Regnum 17 минут назад
В Польше снизился уровень доверия к власти
Фото: flickr.com
Представители социологического центра IBRiS провели исследование общественного мнения в Польше на предмет доверия населения к политикам. Президенту страны Анджею Дуде стало доверять на 3% меньше граждан, но он возглавил рейтинг политиков по данному показателю. Об этом передает Onet.pl.
Президент Польши Анджей Дуда возглавил рейтинг доверия с результатом в 38,9%. По итогам аналогичного опроса в январе у него этот показатель был на 3% выше — 41,9%, однако тогда он с таким показателем оказался лишь на третьем месте. Так получилось благодаря тому, что другие политики за прошедший месяц также потеряли «голоса» среди избирателей.
Так, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, возглавлявший рейтинг доверия в январе с показателем в 43,7%, на этот раз занял второе место с результатом в 37,8% доверия.
На третье место опустился лидер движения «Польша-2050» Шимон Холовня. Ему доверяют 37,7% респондентов, хотя по итогам январского исследования он занимал второе место с результатом в 43,3%.
Четвертое место в февральском рейтинге доверия занял Рафал Тшасковский. Мэр Варшавы и член оппозиционной «Гражданской платформы» завоевал доверие 35,4% респондентов. По сравнению с январским опросом ему стали доверять на 0,7% меньше, хотя тогда он также занимал четвертую позицию.
В первую десятку рейтинга доверия также вошли Владислав Косиняк-Камыш с результатом в 34,5% доверия, Дональд Туск (28,8%) Адам Недзельский (26,7%), Эльжбета Витек (24,8%), Ярослав Качиньский (24,1%) и Томаш Гродский (21,7%).
Опрос был проведен 12−13 февраля 2021 года методом телефонных интервью с использованием стандартизированной компьютерной анкеты (CATI). Исследуемая выборка составила 1 100 человек.
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В мире , Анджей Дуда , Ярослав Качиньский , Дональд Туск , Польша
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