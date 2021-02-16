В Северной Корее будут казнить за южнокорейские видео 

Северная Корея ужесточила максимальное наказание за ввоз и распространение южнокорейских видеоматериалов. Теперь за это могут казнить, передает южнокорейское агентство «Ёнхап» со ссылкой на местную разведку.

Также был увеличен максимальный тюремный срок за просмотр видео из Южной Кореи — с 5 до 15 лет. Издание отмечает, что цель соответствующего закона, по всей видимости, полностью пресечь проникновение «антисоциалистической» пропаганды на территорию Северной Кореи.