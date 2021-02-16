Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В ДНР установили памятник с фотографией украинского солдата 

Lenta.ru 49 минут назад
В ДНР установили памятник с фотографией украинского солдата
Фото: РИА Новости
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили памятник участникам боев за город Дебальцево с фотографией украинского солдата. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский, участвующий в переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
На появившихся в сети кадрах виден мемориальный комплекс. На нем размещено изображение фотографии, на которой запечатлен солдат. Выяснилось, что это украинский военнослужащий, а кадр сделал журналист и бывший депутат Верховной Рады Мустафа Найем. Также на памятнике есть надписи: «Дебальцевская операция», «Их имена бессмертны».
Facebook
ДНР взяла под контроль Дебальцево во время боев в феврале 2015 года.
К разгрому под Иловайском и Дебальцево привела глупость Петра Порошенко
В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей объявили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть мятежный регион силой, но безуспешно. В настоящий момент украинское правительство не контролирует такие города, как Донецк, Луганск, Горловка, Макеевка, Краснодон и другие.
Украина обвиняет Россию в оккупации Донбасса. Москва отвергает подобные претензии.
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
Последние новости
Бойцов ЧВК Вагнера убили в ЦАР Бойцов ЧВК Вагнера убили в ЦАР Биткоин поставил новый исторический рекорд Биткоин поставил новый исторический рекорд Суд отказался смягчить приговор историку Юрию Дмитриеву Суд отказался смягчить приговор историку Юрию Дмитриеву
Комментарии 39
В мире , Мустафа Найем , Петр Порошенко , Правительство Украины , Верховная Рада , Дебальцево , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Схватка мурены и осьминога попала на видео
00:40
Схватка мурены и осьминога попала на видео
В мире
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
01:58
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
Новости Москвы Политика
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
00:51
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
00:35
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
Пожары Происшествия
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
00:41
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
В мире Происшествия
Силовики с дубинками разыграли в школе «акцию протеста»
00:41
Силовики с дубинками разыграли в школе «акцию протеста»
Общество
Строители с башенным краном затащили корову на крышу дома
00:56
Строители с башенным краном затащили корову на крышу дома
Происшествия В мире
Дворники спасли мужчину из-под колес машины и попали на видео
00:29
Дворники спасли мужчину из-под колес машины и попали на видео
Происшествия
Чеченцы с кабардинцами устроили массовую драку в Нальчике
01:23
Чеченцы с кабардинцами устроили массовую драку в Нальчике
Происшествия
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
00:15
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение