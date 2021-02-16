В ДНР установили памятник с фотографией украинского солдата 

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В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили памятник участникам боев за город Дебальцево с фотографией украинского солдата. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский, участвующий в переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

На появившихся в сети кадрах виден мемориальный комплекс. На нем размещено изображение фотографии, на которой запечатлен солдат. Выяснилось, что это украинский военнослужащий, а кадр сделал журналист и бывший депутат Верховной Рады Мустафа Найем . Также на памятнике есть надписи: «Дебальцевская операция», «Их имена бессмертны».

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ДНР взяла под контроль Дебальцево во время боев в феврале 2015 года.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей объявили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть мятежный регион силой, но безуспешно. В настоящий момент украинское правительство не контролирует такие города, как Донецк, Луганск, Горловка, Макеевка, Краснодон и другие.

Украина обвиняет Россию в оккупации Донбасса. Москва отвергает подобные претензии.