Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что конфликт в Донбассе не будет препятствием на пути вступления страны в НАТО. Об этом стало известно во вторник, 16 февраля.
Отметим, что по правилам альянса, страны, у которых есть территориальные споры, не могут войти в состав организации. Украина же оспаривает права на территории Крыма и самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР.
«Отдельные члены НАТО могут выражать разные позиции. Но они не создадут препятствий, когда мы будем готовы войти в НАТО», — приводит слова Шмыгаля РИА Новости со ссылкой на украинское информагентство. Премьер-министр также отметил, что армия, флот и военно-воздушные силы Украины способны защитить страну как с НАТО, так и без нее.
Он уверен, что единственным препятствием Украины на пути вступление в НАТО является отклонение национальной армии от стандартов альянса. «Как только Украина будет готова подтвердить полный переход, сразу встанет вопрос о присоединении к НАТО», — добавил он.
Напомним, что Украина — шестая страна, получившая статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Такими же привилегиями обладают Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера «расширенных возможностей» в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.
Ранее сообщалось, что украинский глава Владимир Зеленский допустил на территории страны присутствие подразделения вооруженных сил иностранных государств. Таким образом, иностранные военные смогут появиться на Украине для участия в многонациональных учениях.