Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что конфликт в Донбассе не будет препятствием на пути вступления страны в НАТО . Об этом стало известно во вторник, 16 февраля.

Отметим, что по правилам альянса, страны, у которых есть территориальные споры, не могут войти в состав организации. Украина же оспаривает права на территории Крыма и самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР.

«Отдельные члены НАТО могут выражать разные позиции. Но они не создадут препятствий, когда мы будем готовы войти в НАТО», — приводит слова Шмыгаля РИА Новости со ссылкой на украинское информагентство. Премьер-министр также отметил, что армия, флот и военно-воздушные силы Украины способны защитить страну как с НАТО, так и без нее.

Он уверен, что единственным препятствием Украины на пути вступление в НАТО является отклонение национальной армии от стандартов альянса. «Как только Украина будет готова подтвердить полный переход, сразу встанет вопрос о присоединении к НАТО», — добавил он.

Напомним, что Украина — шестая страна, получившая статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Такими же привилегиями обладают Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера «расширенных возможностей» в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.