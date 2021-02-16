В Танзании зафиксирована вспышка неизвестной болезни 

От заболевания умерли 15 человек, более 50 находятся в больницах

На юго-западе Танзании выявлена вспышка неизвестного заболевания, от которого умерли уже 15 человек. Более 50 находятся в больницах с головокружением, тошнотой и рвотой с примесью крови. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, большинство заболевших — мужчины, которые ранее страдали язвой желудка или заболеваниями печени. При вскрытии умерших установили, что у большинства из них поражены желудок и печень.

Роспотребнадзор сообщил агентству, что внимательно следит за ситуацией. В ведомстве отметили, что на текущий момент недостаточно информации для установления причины заболевания.

«Кроме того, пока недостаточно данных, чтобы сделать предположения о заразности и летальности этого заболевания, а также о рисках возникновения вспышек и скорости их распространения. В минздраве Танзании исключают вспышку новой вирусной инфекции», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в Минздраве самой Танзании исключают вспышку новой вирусной инфекции.

По словам представителя Роспотребнадзора, на сегодняшний день главной версией заболевания является массовое отравление (загрязненными водой, воздухом, едой и прочим). Также рассматриваются версии заражения лептоспирозом и лихорадкой денге.

«Проводятся все необходимые исследования. Специалисты не исключают, что у скончавшихся могут быть разные причины летального исхода, а одинаковые симптомы — только совпадение. По состоянию на 16 февраля в доступных источниках нет информации об увеличении числа пострадавших или погибших», — сказали в российском ведомстве.

Похожая вспышка заболевания уже была зафиксирована в Танзании два года назад.