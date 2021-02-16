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Парламент Грузии снял иммунитет с лидера антироссийских акций 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Парламент Грузии снял иммунитет с лидера антироссийских акций
Фото: РИА Новости
Парламент Грузии снял иммунитет с депутата, лидера оппозиционного «Еиного национального движения» Никанора Мелия — организатора антироссийских акций протеста в Тбилиси в 2019 году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«За» это решение проголосовало 88 депутатов, «против» — два.
Ранее Мелия отказался вносить залог в 70 тыс. лари (более 21 тыс. долларов) и публично снял электронный браслет, предписанный им судом. Потому теперь его и лишили иммунитета по ходатайству генеральной прокуратуры.
Против Мелия ведется следствие по статье об организации массового насилия или участия в нем, что грозит ему лишением свободы на срок до девяти лет. Мелия и его сторонники пытались штурмовать парламент в ночь на 21 июня 2019 года из-за визита в Тбилиси российских депутатов.
Оппозиция заявляет, что будет физически сопротивляться попыткам арестовать Мелия.
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В мире , Генпрокуратура РФ , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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