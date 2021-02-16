Украинцев лишат заработка в крымском турбизнесе 

Крымскую молодежь необходимо привлекать на сезонную работу на пляжах и в отелях, заявил глава региона Сергей Аксенов . По его словам, молодые люди должны занять место украинцев, которые традиционно приезжают на полуостров летом с целью подзаработать денег, сообщает РИА ФАН.

Аксенов обсудил кадровую политику с министром туризма Крыма Вадимом Волченко . Он отметил, что в регионе достаточно молодежи, которая готова работать. Главная задача, по его словам, организованно вовлечь молодых людей в турбизнес.

«У нас раньше традиционно приезжие были с других регионов Украины. Сегодня не хватает, на самом деле, квалифицированных служащих в отелях и так далее», — констатировал Аксенов.

Глава региона поручил представить предложения по реализации инициативы в срок до 1 марта. Волченко со своей стороны отметил, что в настоящее время процесс вовлечения молодежи в работу уже активно идет. По его словам, на днях запланированы встречи с бизнесменами и руководством учебных заведений для налаживания продуктивного сотрудничества.

Ранее, как сообщал «Рамблер», автор блога «ПоКрыму.ру» рассказал, почему в Крыму рады туристам из России и не очень жалуют приезжих из Украины. По его словам, украинцы всегда на всем экономят, не ездят по экскурсиям. Россияне на этом фоне «гуляют на широкую ногу»: тратят много денег и таким образом дают местному населению заработать.