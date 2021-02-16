Депутаты Рады отметили День независимости Кубани 

Ряд депутатов Верховной рады, члены межфракционного объединения «За Кубань», отметили «день независимости Кубани». В связи с этой датой, они надели тематические футболки с надписью «Kuban».
Член фракции «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко опубликовал в Facebook фотографию, на которой семеро депутатов стоят в зале Рады в белых футболках с надписью «Kuban», при этом в слове буквы UA выделены желтым и голубым цветами, повторяя расцветку украинского флага.
«Сегодня отмечаем день независимости Кубани. 16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики», — написал депутат.
По его словам, Кубань якобы как государство было создано украинцами. «Нам важно помнить об этой дате, ведь Кубань — это еще одно государство, которое создали украинцы», — написал депутат. Он добавил, что считает, что Кубань в будущем станет «островом свободы».
Друзі, сьогодні відзначаємо День незалежності Кубані!16 лютого 1918 року було проголошено незалежність Кубанської…Опубликовано Олексій Гончаренко Вторник, 16 февраля 2021 г.
Ранее Гончаренко обосновал украинские претензии на Кубань тем, что в гимне Украины есть строчка «от Сяна до Дона».
В 2019 году в Раде создали межфракционное объединение «Кубань», члены которого собираются заниматься возвращением в социальное поле «украинских этнических территорий и этнических украинцев». Газета ВЗГЛЯД писала об этих фантастических идеях Киева.