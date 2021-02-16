Депутаты Рады отметили День независимости Кубани 

Ряд депутатов Верховной рады , члены межфракционного объединения «За Кубань», отметили «день независимости Кубани». В связи с этой датой, они надели тематические футболки с надписью «Kuban».

Член фракции «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко опубликовал в Facebook фотографию, на которой семеро депутатов стоят в зале Рады в белых футболках с надписью «Kuban», при этом в слове буквы UA выделены желтым и голубым цветами, повторяя расцветку украинского флага.

«Сегодня отмечаем день независимости Кубани. 16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики», — написал депутат.

По его словам, Кубань якобы как государство было создано украинцами. «Нам важно помнить об этой дате, ведь Кубань — это еще одно государство, которое создали украинцы», — написал депутат. Он добавил, что считает, что Кубань в будущем станет «островом свободы».

Ранее Гончаренко обосновал украинские претензии на Кубань тем, что в гимне Украины есть строчка «от Сяна до Дона».