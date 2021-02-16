Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Депутаты Рады отметили День независимости Кубани 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Депутаты Рады отметили День независимости Кубани
Фото: ТАСС
Ряд депутатов Верховной рады, члены межфракционного объединения «За Кубань», отметили «день независимости Кубани». В связи с этой датой, они надели тематические футболки с надписью «Kuban».
Член фракции «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко опубликовал в Facebook фотографию, на которой семеро депутатов стоят в зале Рады в белых футболках с надписью «Kuban», при этом в слове буквы UA выделены желтым и голубым цветами, повторяя расцветку украинского флага.

«Сегодня отмечаем день независимости Кубани. 16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики», — написал депутат.

По его словам, Кубань якобы как государство было создано украинцами. «Нам важно помнить об этой дате, ведь Кубань — это еще одно государство, которое создали украинцы», — написал депутат. Он добавил, что считает, что Кубань в будущем станет «островом свободы».
В Раде начали сбор подписей за импичмент Зеленского
Друзі, сьогодні відзначаємо День незалежності Кубані!16 лютого 1918 року було проголошено незалежність Кубанської…Опубликовано Олексій Гончаренко Вторник, 16 февраля 2021 г.
Ранее Гончаренко обосновал украинские претензии на Кубань тем, что в гимне Украины есть строчка «от Сяна до Дона».
В 2019 году в Раде создали межфракционное объединение «Кубань», члены которого собираются заниматься возвращением в социальное поле «украинских этнических территорий и этнических украинцев». Газета ВЗГЛЯД писала об этих фантастических идеях Киева.
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Кишинев раскритиковал российского посла в Молдавии Кишинев раскритиковал российского посла в Молдавии В Австралии начали расследовать изнасилование в кабинете министра обороны В Австралии начали расследовать изнасилование в кабинете министра обороны Столтенберг заявил о готовности НАТО к конфронтации с Россией Столтенберг заявил о готовности НАТО к конфронтации с Россией
Комментарии 150
В мире , Алексей Гончаренко , Верховная Рада , Деловая газета "Взгляд" , Дон , Италия , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Схватка мурены и осьминога попала на видео
00:40
Схватка мурены и осьминога попала на видео
В мире
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
00:41
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
В мире Происшествия
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
00:51
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Силовики с дубинками разыграли в школе «акцию протеста»
00:41
Силовики с дубинками разыграли в школе «акцию протеста»
Общество
Строители с башенным краном затащили корову на крышу дома
00:56
Строители с башенным краном затащили корову на крышу дома
Происшествия В мире
Дворники спасли мужчину из-под колес машины и попали на видео
00:29
Дворники спасли мужчину из-под колес машины и попали на видео
Происшествия
Чеченцы с кабардинцами устроили массовую драку в Нальчике
01:23
Чеченцы с кабардинцами устроили массовую драку в Нальчике
Происшествия
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
00:15
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
Происшествия
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
00:38
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
Происшествия
Противников карантина разогнали вертолетом
02:33
Противников карантина разогнали вертолетом
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение