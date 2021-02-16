В Раде начали сбор подписей за импичмент Зеленскому

"Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского", — написал он в своем Telegram-канале. Кива охарактеризовал сбор подписей как "исторический момент".

Парламентарий также опубликовал фотографию, на которой виден список с девятью подписями.

Украинская партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" (ОПЗЖ) 4 февраля объявила о начале процедуры импичмента президенту страны Владимиру Зеленскому, приняв на своем съезде соответствующую резолюцию. Таким образом политическая сила осудила действия главы государства по введению санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему трех телеканалов — "112 Украина", "Ньюсуан" и "Зик". В ОПЗЖ считают, что президент таким образом совершил "антиконституционные и противоправные действия".

В ответ пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель обвинила оппозицию в попытке спровоцировать кризис на Украине.

Процедура импичмента на Украине

Закон о процедуре отстранения президента Украины от должности (импичмент) вступил в силу в сентябре 2019 года. Он предусматривает возможность смещения главы государства с поста в случае совершения им госизмены или иного преступления. Для того, чтобы инициировать процедуру импичмента, депутатам необходимо собрать как минимум 226 голосов.

Затем в течение 30 дней со дня инициирования импичмента должна быть создана временная следственная комиссия, которая подготовит доказательства госизмены и других нарушений. После этого выводы комиссии должны рассмотреть Конституционный и Верховный суды Украины. Окончательное решение о смещении президента Украины с его поста в порядке импичмента будет считаться принятым в том случае, если за него проголосуют как минимум три четверти депутатов от конституционного состава Рады.