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Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией 

ТАСС и ещё 15 1 час назад
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
Фото: ТАСС
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно из-за эпидемиологической обстановки. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года", — говорится в сообщении.

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года в связи с выявлением на ее территории нового штамма коронавируса.
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