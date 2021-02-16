Изнасилование в кабинете минобороны расследуют в Австралии

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пообещал провести тщательное расследование по факту изнасилования женщины в кабинете министра обороны страны.

«Мы проведем всестороннее расследование произошедшего. Этого не должно было случиться, и я приношу свои извиненияЯ хочу убедиться, что любая молодая женщина, работающая в этом месте (в Минобороны — прим. ВЗГЛЯД), находится в максимальной безопасности», — передает ТАСС со ссылкой на Reuters слова Моррисона.

Сотрудница оборонного ведомства, имя которой премьер-министр не стал называть по этическим соображениям, в понедельник сообщила журналистам, что в марте 2019 года ее изнасиловал в кабинете министра обороны Линды Рейнолдс некто из числа функционеров возглавляемой Моррисоном Либеральной партии. По ее словам, она сразу же пожаловалась на насилие полицейским, но не захотела поднимать шум из-за этого и подавать официальную жалобу, опасаясь за свою карьеру.

Рейнолдс в свою очередь признала, что ей сообщили об изнасиловании, но при этом категорически отвергла предположения о том, что со стороны ее ведомства оказывалось какое-либо давление на потерпевшую с целью сохранить случившееся в тайне от общественности.