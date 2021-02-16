Суд потребовал отменить комендантский час в Нидерландах

Комендантский час в Нидерландах должен быть немедленно отменен по решению окружного суда в Гааге, поскольку данная мера нарушает права граждан на свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни, говорится в постановлении.
В суде пояснили, что комендантский час в стране был введен на основании закона о чрезвычайных полномочиях гражданской власти, в соответствии с которым правительство может ввести эту меру в исключительных обстоятельствах без консультации с палатой представителей и сенатом, передает РИА «Новости».
«Судья предварительно постановил, что введение комендантского часа не было связано с особой срочностью, необходимой по данному закону», — говорится в заявлении суда.
Инстанция полагает, что перед введением комендантского часа в Нидерландах не было чрезвычайной ситуации, «как, например, в случае с прорывом дамбы».
«Таким образом, использование этого закона для введения комендантского часа незаконно», — постановили в суде. В Гааге считают, что комендантский час является серьезным нарушением права на свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни. «Комендантский час нужно отменить немедленно», — сказано в постановлении.
Комендантский час в Нидерландах был введен 23 января на фоне распространения коронавирусной инфекции и продлен до 3 марта. Ограничения действуют с 21.00 до 4.30. В это время запрещено находиться на улице без уважительной причины, в случае нарушения гражданам грозит штраф в размере 95 евро. На этом фоне в ряде городов прошли акции протеста. Для разгона протестующих против жесткого карантина полиция Нидерландов применяла дубинки, слезоточивый газ и водометы, также власти привлекли спецназ, было задержано несколько десятков человек.