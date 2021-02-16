Суд потребовал отменить комендантский час в Нидерландах

«Таким образом, использование этого закона для введения комендантского часа незаконно», — постановили в суде. В Гааге считают, что комендантский час является серьезным нарушением права на свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни. «Комендантский час нужно отменить немедленно», — сказано в постановлении.