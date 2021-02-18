Украина отказалась отправлять ядерные отходы в Россию

Громкие заявления об отказе вывозить отработавшее ядерное топливо с украинских АЭС на временное хранение и переработку в 2021 году несколько преждевременны. Сроки ввода в эксплуатацию первой очереди Централизованного хранилища ОЯТ уже не раз переносились.

«Энергоатом» в 2021 году не будет вывозить отработавшее ядерное топлива с атомных электростанций Украины на переработку и временное хранение на радиохимические предприятия Российской Федерации

«Мы решили окончательно отказаться от вывоза отработавшего ядерного топлива в Россию. Потребность Украины в этих услугах наконец отпала. Это значительно укрепляет энергетическую безопасность нашего государства», — заявил и.о. президента компании Петр Котин.

Он сообщил, что уже в июле 2021 года Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) сможет принять первую партию топлива. На ЦХОЯТ отработавшее ядерное топливо с трех украинских атомных станций будет сохраняться в течение следующих 100 лет. Возможно, за это время будут созданы экономически привлекательные технологии для его переработки.

Отказ вывозить на временное хранение и переработку в РФ топливо украинских АЭС позволит "Энергоатому" сэкономить $150-200 млн в год. Услугами российских компаний по хранению ОЯТ не пользуется лишь Запорожская АЭС (шесть энергоблоков ВВЭР-1000). Ее отработавшее топливо хранится в пристанционном хранилище ОЯТ сухого контейнерного типа, введенном в эксплуатацию в 2001 году. К слову, идея создания аналогичных хранилищ при других станциях была не только очевидна, но и внесена в стратегию развития атомно-промышленного комплекса Украины. Однако от нее отказались в пользу «стройки века». Отработавшее топливо с остальных девяти энергоблоков украинских АЭС вывозится в Россию.

Еще в 2016 году министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик обещал, что как только Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) будет введено в эксплуатацию, Украина перестанет платить России. Но строительство затянулось.

«Стройка века»

Эпопея с ЦХОЯТ тянется на Украине с 2005 года. По оценкам специалистов НАЭК «Энергоатом», затраты на строительство и эксплуатацию ЦХОЯТ должны были быть в четыре раза меньше, чем расходы на вывоз ОЯТ в Россию, а сделанные инвестиции должны были окупиться за четыре года эксплуатации хранилища. После этого прошло 9 лет, однако проект так и не стартовал. Наконец, в августе 2014 года, было объявлено о новом старте проекта. Но даже после этого, в 2014 году, никаких работ, кроме забивания колышка и украинского и американского флагов в землю, не велось. Зато украинские и американские юристы весь год активно работали над новым пакетом документов. Причем Украину в этих документах буквально положили на лопатки.

Изначально "Энергоатом" и американская компания Holtec International планировали построить Централизованное хранилище за $170 млн Именно с таким ценовым предложением американцы выиграли тендер, взяв на себя обязательства построить весь комплекс «под ключ», предоставить технологии и помочь с поиском финансирования. Однако в 2015 году стоимость ЦХОЯТ выросла до $300 млн В 2017 году Кабмин согласовал обновленную версию проекта уже за $1,4 млрд Таким образом, с 2005 года проект успел подорожать в 9 раз. Сооружение ЦХОЯТ началось только в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года было завершено строительство первой очереди. Еще 14 пусковых комплексов ЦХОЯТ достроят к 2040 году — параллельно с заполнением площадки хранилища контейнерами с ОЯТ.

Стоимость строительства первого пускового комплекса составляет около 2 млрд грн ($72 млн). Общая стоимость всего проекта — около 37 млрд грн ($1,4 млрд). Источник финансирования строительства — кредитные средства Bank of America Merill Lynch и собственные средства «Энергоатома».

Агитируя за проект ЦХОЯТ, НАЭК «Энергатом» заявлял, что «в США, Китае и Европе задача хранения отработавшего ядерного топлива безопасно и экономично решается путем строительства „сухих“ хранилищ». Это абсолютная правда, только в ней скромно опущено одно единственное слово — пристанционных. Глобальных, централизованных, мегахранилищ по миру крайне немного. В основном, ОЯТ хранят при атомных станциях.

Главным публичным аргументом в пользу Централизованного хранилища была названа оптимизация затрат на строительство — мол, строить одно большое хранилище будет дешевле, чем три маленьких. Впрочем, этот аргумент теперь выглядит неубедительно. За $1,4 млрд можно было не только построить 3 пристанционных хранилища, но еще и провести модернизацию энергоблоков АЭС.

Планировалось, что первую партию ОЯТ хранилище примет в конце 2020 года, затем срок перенесли на май 2021 года, теперь в «Энергоатоме» говорят уже о июле. Для полноценного запуска в эксплуатацию первого пускового комплекса нужно проложить участок железнодорожного пути Вильча — Янов в Зоне отчуждения ЧАЭС протяженностью 43 км.

Хранить или перерабатывать?

После завершения эксплуатации в энергетическом реакторе отработавшее ядерное топливо содержит 96% материалов, подлежащих вторичной переработке, и 4% конечных отходов. Из 34 стран, владеющих атомной энергетикой, в настоящее время лишь 5 государств (Индия, Япония, Англия, Россия, Франция) перерабатывают ОЯТ на своих предприятиях. Большинство стран либо хранят ОЯТ, либо передают ОЯТ на переработку другим странам.

В процессе переработки украинских облученных тепловыделяющих сборок из них извлекаются ценные компоненты, в том числе плутоний, а также уран, который используют в РФ для изготовления нового топлива для АЭС. Они остаются в России. В соответствии с контрактом остальные высокорадиоактивные продукты деления, содержащиеся в ОЯТ и не являющиеся делящимися ядерными материалами, в ходе переработки будут остеклованы и в виде кондиционированных радиоактивных отходов отправлены обратно на Украину. Эксперты, близкие к "Энергоатому", отмечали, что для Украины крайне не выгодно оставлять в России такой ценный продукт как регенерированное ядерное топливо и получать только высокоактивные ядерные отходы.

К тому же Украина не спешит готовить площадку для приема остеклованных высокоактивных отходов переработки, как того требуют двусторонние договоренности. Из-за отсутствия необходимой инфраструктуры сроки возврата ВАО из России уже переносились несколько раз.

С экономической точки зрения очень сложно сказать, что выгоднее хранить — остеклованные радиоактивные отходы, которые перерабатываются в России и будут возвращены на Украину, или ОЯТ, которое планируют хранить в Централизованном хранилище отработавшего ядерного топлива, поскольку некоторые цифры по проекту ЦХОЯТ — только для служебного пользования. А если говорить о ЦХОЯТ и остеклованных отходах с точки зрения безопасности хранения, то, естественно, хранить остеклованные отходы было бы более безопасно — из них уже "заберут" самые активные радионуклиды уранового ряда. Они будут менее радиоактивны, чем отработавшее ядерное топливо. И, соответственно, менее опасны для окружающей среды, населения и персонала.

Преждевременные заявления

Экономический аналитик Александр Рябоконь подчеркивает, что украинские чиновники часто делают громкие заявления, которые, мягко говоря, не совсем соотносятся с реальностью. Таковыми являются и неоднократные спичи о прекращении вывоза ОЯТ с украинских АЭС на временное хранение и переработку в РФ в связи с завершением основных строительных работ на первом пусковом комплексе ЦХОЯТ.

«Тут следует отметить, что на сегодняшний день сильно затянутые сроки и выросшие расходы на строительство этого объекта не окончательны. И заявленные расходы в 2 млрд гривен могут заметно вырасти. Идут пусконаладочные работы, испытания оборудования… Еще не начата реконструкция подъездной ж/д ветки Вильча-Янов, которую только неделю назад Кабмин передал на баланс «Энергоатому».

В общем, до выдачи объекту лицензии на эксплуатацию еще не так и близко. Тем более, учитывая далеко не благополучное финансовое состояние НАЭКа и тянущиеся долги перед поставщиками свежего ядерного топлива и смежниками-ремонтниками, однозначно прогнозировать введение ЦХОЯТ в эксплуатацию в озвученное время сложновато», — сказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру Александр Рябоконь.

При этом он считает безусловным, что с началом эксплуатации хранилища, вывоз новых партий ОЯТ украинских АЭС на хранение и переработку в РФ будет в целом нецелесообразен. «Исключение может составлять лишь разве что поврежденное или деформированное топливо, которое все же лучше переработать в целях ядерной безопасности. Но для этого, в будущем, „Энергоатому“ понадобится приложить максимум усилий для своевременного строительства и ввода в эксплуатацию последующих комплексов (напомню первый ПК — лишь первый из проектных 15 комплексов всего хранилища). Иначе, на любом из этапов, может вновь возникнуть проблема с заполненностью станционных бассейнов выдержки украинских АЭС.

Отдельно стоит упомянуть и о пока не решенном вопросе возвращения на Украину высокоактивных продуктов переработки ОЯТ из РФ. К строительству хранилища для ВАО украинская сторона еще не приступала, а все сроки, ранее предусмотренные межгосударственными договорами, давно прошли. И в этом вопросе свои международные обязательства пора бы уже начать выполнять», — сказал Александр Рябоконь.