МВФ обвинили в расправе над украинской промышленностью

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко заявил, что политика Международного валютного фонда (МВФ) убивает украинскую промышленность. В своем материале для «Главреда» он предупредил , что в результате Украина «деградирует до пастушества и собирательства».

Скубченко заявил, что «метрополии в лице МВФ» от «украинской колонии» нужно лишь сырье, которое западная промышленность обработает и продаст украинцам в виде товаров с добавленной стоимостью. «От емких и традиционных рынков России и стран СНГ мы отказались, иным внешним рынкам мы не нужны, а свои рынки мы открыли для развитой и сильной промышленности запада, убивая, при этом, свою, угробленную», — заключил он.

Скрывал ли Китай правду о ковиде: ответ ВОЗ

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли утверждения из статьи New York Times об отказе Китая предоставить важные данные, касающиеся происхождения COVID-19. Об этом сообщает CGTN.

NYT писала со ссылкой на представителей ВОЗ, что Пекин отказался предоставить экспертам необработанную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом. Позже ученые заявили, что газета «намеренно исказила» их слова. Член делегации ВОЗ Питер Дасзак подчеркнул, что работал с китайскими коллегами в атмосфере доверия и открытости и получил доступ «к новым важным данным».

Вакцины не спасут: почему пандемия станет эндемией

Опрошенные The Economist эксперты считают , что вакцины не помогут полностью избавиться от COVID-19. Вместо этого болезнь будет распространяться годами и, вероятно, станет эндемической (постоянно присутствующей в разных местностях).

Вакцинацию от ковида можно без преувеличения назвать чудом, отметил журнал. Спустя чуть больше года после того, как вирус впервые заметили, медики ввели уже 148 миллионов доз вакцины. The Economist подчеркнул, что в большинстве случаев вакцины избавляют пациентов от смерти и тяжелого течения ковида, но привить все население Земли — почти восемь миллиардов человек — вряд ли удастся. Вакцинация идет слишком медленно, а новые, более заразные штаммы, продолжают появляться.

«Гибридная война стала нормой»: что ждет Донбасс

Словацкий военный корреспондент Томаш Форро заявил порталу, что через 30 лет Донбасс станет похож на Южную Осетию или Абхазию, где живут в основном пенсионеры: все, кто смогут, сбегут оттуда. Форро, который провел в Донбассе три года, предупредил, что подобные гибридные войны будут возникать все чаще.

Журналист подчеркнул, что убедить меньшинство в каком-то регионе в существующей угрозе теперь может кто угодно — благодаря социальным сетям. «Это страшнее всего: то, что было раньше частью гибридной войны, стало нормой», — отметил он.

Загадочная смерть посла

Украинское издание «Вести» рассказало о «вызывающей вопросы» внезапной смерти посла Украины в Китае Сергея Камышева. Близкий друг 64-летнего дипломата, экс-глава президентского офиса Андрей Богдан обвинил в его смерти руководство страны.