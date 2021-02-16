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Американец привился в Крыму «Спутником V» 

Артём Кульша 25 минут назад
Американец привился в Крыму «Спутником V»
Фото: ТАСС
Первый гражданин США привился в Крыму от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.
В республиканском Министерстве здравоохранения рассказали, что Брюс Уотс Бевен был вакцинирован в поликлинике детской больницы в городе Евпатории, а в Министерстве внутренней политики, информации и связи — что это первый случай, когда американский гражданин прививается российской вакциной в Крыму, а также что Бевен — муж гражданки России археолога Татьяны Смекаловой.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в ходе заседания оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции в Крыму глава республики Сергей Аксенов рассказал, что в настоящее время на полуострове имеется 15 тысяч доз «Спутника V», а еще 80 тысяч доз должны быть получены в течение месяца.
В ходе того же мероприятия главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская сообщила, что вакцинация от COVID-19 до 800 тысяч человек позволит властям региона уверенно пройти курортный сезон.
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В мире , Сергей Аксенов , Минздрав РФ
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