Американец привился в Крыму «Спутником V» 

Первый гражданин США привился в Крыму от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.

В республиканском Министерстве здравоохранения рассказали, что Брюс Уотс Бевен был вакцинирован в поликлинике детской больницы в городе Евпатории, а в Министерстве внутренней политики, информации и связи — что это первый случай, когда американский гражданин прививается российской вакциной в Крыму, а также что Бевен — муж гражданки России археолога Татьяны Смекаловой.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в ходе заседания оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции в Крыму глава республики Сергей Аксенов рассказал, что в настоящее время на полуострове имеется 15 тысяч доз «Спутника V», а еще 80 тысяч доз должны быть получены в течение месяца.

В ходе того же мероприятия главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская сообщила, что вакцинация от COVID-19 до 800 тысяч человек позволит властям региона уверенно пройти курортный сезон.