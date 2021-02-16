Железнодорожники на Украине разводят костры в кабине машиниста

Сотрудники железной дороги на Украине пожаловались на «средневековые» условия. Для того, чтобы растопить наледь на окне кабины машиниста им приходится разводить в ней огонь. Об этом рассказал один из работников локомотивной бригады, снявший инцидент на камеру.

Железнодорожники утверждают, что техническое состояние составов находится в плачевном состоянии. Очевидцы также запечатлели видео, как на перроне в Одессе проводник колет дрова для обогрева. Запись появилась в Сети.