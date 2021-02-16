Противников карантина разогнали вертолетом

Вопреки введенному жесткому локдауну в Берлине десятки человек решили провести время на замерзшем озере. Чтобы разогнать нарушителей карантина немецкие полицейские подняли в воздух вертолет.

На прошлой неделе стало известно о том, что Германия закрыла границу с австрийской провинцией Тироль и Чехией, где сейчас увеличивается количество заболевших южноафриканским штаммом коронавируса. При этом в самой стране, в некоторых ее частях, жесткие антикоронавирусные меры ослабляются. В Саксонии открылись начальные школы и детские сады.