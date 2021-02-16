Противников карантина разогнали вертолетом

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Москва

Разгон противников карантина вертолетом в Берлине сняли на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Вопреки введенному жесткому локдауну в Берлине десятки человек решили провести время на замерзшем озере. Чтобы разогнать нарушителей карантина немецкие полицейские подняли в воздух вертолет.
На прошлой неделе стало известно о том, что Германия закрыла границу с австрийской провинцией Тироль и Чехией, где сейчас увеличивается количество заболевших южноафриканским штаммом коронавируса. При этом в самой стране, в некоторых ее частях, жесткие антикоронавирусные меры ослабляются. В Саксонии открылись начальные школы и детские сады.
В мире , Видео , Европа , Происшествия
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