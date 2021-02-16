В Белоруссии начались обыски по делу о финансировании протестов

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что проводится обыск "в организациях, позиционирующих себя как правозащитные", для установления обстоятельств финансирования протестов в стране.
Ранее руководство Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) заявило, что утром за ними пришли силовики для проведения обыска в ассоциации. В свою очередь не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил в своем Telegram-канале о визитах силовиков и обысках у ряда журналистов, правозащитников, в том числе в региональных отделениях "Весны" и у координаторов правозащитных кампаний.
"Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела по статье 342 "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" уголовного кодекса Беларуси. В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные", — говорится в сообщении СК в Telegram-канале.
Там отмечается, что проведение процессуальных действий поручено сотрудникам главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой. "Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий", — уточнили в комитете.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>