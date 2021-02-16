ЮАР вернет миллион доз вакцины AstraZeneca

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К такому решению власти ЮАР пришли после того, как ученые заявили о невысокой эффективности препарата AstraZeneca в борьбе с местным штаммом.

Институт сыворотки является партнером AstraZeneca по поставкам вакцин в страны с низким и средним уровнем доходов.

Ранее стало известно, что в ЮАР решили остановить реализацию плана по вакцинации населения вакциной от AstaZeneca. Вместо нее будут использовать препарат от Johnson&Johnson

Глава Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ) Алехандро Кравиото рассказал, что вакцина AstraZeneca рекомендуется для использования в странах, где распространены новые штаммы коронавирусной инфекции. Группа экспертов изучила возможности препарата против британской мутации вируса и против разновидности инфекции, циркулирующей в Южной Африке. Предварительный анализ, проведенный в отношении штамма из ЮАР, показал, что существует снижение эффективности препарата против легких и средних случаев заболевания, а также "сокращение выработки антител".

Штамм 501. V2 коронавируса SARS-CoV-2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. Эта разновидность инфекции сейчас доминирует в ЮАР. Согласно предварительным данным, он более заразный.