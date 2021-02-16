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Мэрилин Мэнсон нанял круглосуточную охрану после обвинений в насилии 

Газета.Ru 44 минуты назад
Мэнсон нанял охрану после обвинений в насилии
Фото: Steve Cohn/Invision for Relativity Studios/AP Images
Музыкант Мэрилин Мэнсон (настоящее имя Брайан Уорнер) нанял круглосуточную охрану своего дома в Лос-Анджелесе, сообщает The Sun со ссылкой на собственный источник.
По словам инсайдера, Мэнсон переживает о своей безопасности и не хочет рисковать. «Его тревожит, что кто-то придет к его дому, поэтому организовал себе круглосуточную охрану. Он и в лучшие времена был параноиком, а обвинения его потрясли, он не сомневается в необходимости защиты», — говорит знакомый артиста.
В частности, недалеко от особняка Мэнсона заметили съемочную группу, члены которой называли себя документалистами, делали видеозаписи и вели фотосъемку.
В начале февраля 2021 года звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рейчел Вуд заявила, что Мэнсон издевался над ней во время их романа. Похожие заявления сделали еще как минимум десять женщин из окружения Мэнсона. Обвинения музыкант опроверг.
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В мире , Мэрилин Мэнсон , Лос-Анджелес , США
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