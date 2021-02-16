Столтенберг заявил о готовности НАТО к конфронтации с Россией 

«Я верю в необходимость направить России четкий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», — отметил Столтенберг в интервью испанской газете El Mundo, добавив, что НАТО готова «защищать своих членов».

По его словам, диалог с Россией должен основываться на силе, на твердости.

«Но мы также должны говорить с Россией. Между сдерживанием и диалогом нет противоречия. Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения. Подумайте о контроле над оружием, чтобы избежать гонки вооружений», — уточнил генсек НАТО, передает ТАСС.

«Они (россияне) наши соседи, есть интересы, нужно избегать происшествий, особенно на границах. Как норвежский политик я имею большой опыт работы с Россией, и я знаю, что это возможно», — сказал Столтенберг.

Днем ранее Столтенберг заявил, что флот разведывательных беспилотников НАТО готов приступить к мониторингу у границ России, флот входит в систему наблюдения за поверхностью Земли Alliance Ground Surveillance (AGS).