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Москва

Столтенберг заявил о готовности НАТО к конфронтации с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 10 минут назад
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово как к конфронтации с Россией, так и к взаимодействию, но все зависит от позиции Москвы.

«Я верю в необходимость направить России четкий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», — отметил Столтенберг в интервью испанской газете El Mundo, добавив, что НАТО готова «защищать своих членов».

По его словам, диалог с Россией должен основываться на силе, на твердости.

«Но мы также должны говорить с Россией. Между сдерживанием и диалогом нет противоречия. Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения. Подумайте о контроле над оружием, чтобы избежать гонки вооружений», — уточнил генсек НАТО, передает ТАСС.

«Они (россияне) наши соседи, есть интересы, нужно избегать происшествий, особенно на границах. Как норвежский политик я имею большой опыт работы с Россией, и я знаю, что это возможно», — сказал Столтенберг.
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В мире , Армия , Видео , Политика , Йенс Столтенберг , НАТО , ИТАР-ТАСС
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