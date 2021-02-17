Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Львовский облсовет призвал вернуть звание «Герой Украины» Бандере 

RT на русском и ещё 4 39 минут назад
Львовский областной совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом вернуть звание «Герой Украины» украинскому националисту Степану Бандере.

«Мы, депутаты Львовского областного совета, призываем президента Украины и Верховную раду Украины внести изменения в закон Украины «О государственных наградах Украины»… в части возможности присвоения статуса «Герой Украины» лицам, не имеющим или не имевшим гражданства Украины. Призываем президента Украины предоставить Степану Бандере звание Героя Украины», — говорится в сообщении на сайте облсовета.

Там добавили, что деятельность Бандеры «символизирует целую эпоху борьбы Украины за свое независимое соборное государство».
Ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева отменил решение городского совета о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры.
RT на русском: последние новости
СБУ подозревает лидера украинской партии в госизмене СБУ подозревает лидера украинской партии в госизмене Блинкен: США будут продвигать стратстабильность совместно с Россией Блинкен: США будут продвигать стратстабильность совместно с Россией В Сербии за сутки выявили более 1800 случаев коронавируса В Сербии за сутки выявили более 1800 случаев коронавируса
В мире , Видео , Степан Бандера , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Бельгия , Брюссель , Венгрия , Киев , Львовский , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Схватка мурены и осьминога попала на видео
00:40
Схватка мурены и осьминога попала на видео
В мире
Появилось видео с избивающей ребенка с ДЦП матерью
00:31
Появилось видео с избивающей ребенка с ДЦП матерью
Происшествия
Опубликовано видео смертельного наезда поезда на женщину
00:11
Опубликовано видео смертельного наезда поезда на женщину
Происшествия
Пожарные оттащили руками машину каршеринга и попали на видео
00:12
Пожарные оттащили руками машину каршеринга и попали на видео
Новости Москвы Общество
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
00:51
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Ликвидацию пожара в Луганске показали на видео
01:35
Ликвидацию пожара в Луганске показали на видео
Пожары Происшествия
Затащивший в дом горящую петарду пес попал на видео
00:27
Затащивший в дом горящую петарду пес попал на видео
Происшествия
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
01:58
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
Новости Москвы Политика
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
00:35
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
Пожары Происшествия
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
00:41
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение