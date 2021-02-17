«Мы, депутаты Львовского областного совета, призываем президента Украины и Верховную раду Украины внести изменения в закон Украины «О государственных наградах Украины»… в части возможности присвоения статуса «Герой Украины» лицам, не имеющим или не имевшим гражданства Украины. Призываем президента Украины предоставить Степану Бандере звание Героя Украины», — говорится в сообщении на сайте облсовета.