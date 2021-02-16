СМИ сообщили о возвращении Трампа к активной политической жизни 

Бывший президент США Дональд Трамп намерен вернуться к активному участию в политической жизни страны и возобновить общение с журналистами. Об этом пишет агентство Associated Press.

По данным издания, друзья и соратники Трампа ожидают, что он возобновит общение с «дружескими» СМИ после нескольких недель молчания.

Источники отметили, что бывший американский лидер уже встретился с помощниками и обсудил вопрос помощи Республиканской партии на промежуточных выборах в 2022 году. Трамп хотел бы добиться, чтобы партия, членом которой он является, получила большинство в парламенте.

При этом бывший президент США также сосредоточился на том, чтобы отомстить республиканцам, которые поддержали его импичмент, пишет издание.

Как сообщал «Рамблер», ранее в США Дональда Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу. 6 января сторонники Трампа захватили часть Капитолия, где Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов. В ходе столкновений погибли пять человек, несколько десятков получили ранения.