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СМИ сообщили о возвращении Трампа к активной политической жизни 

Алиса Селезнёва 50 минут назад
СМИ сообщили о возвращении Трампа к активной политической жизни
Фото: Reuters
Бывший президент США Дональд Трамп намерен вернуться к активному участию в политической жизни страны и возобновить общение с журналистами. Об этом пишет агентство Associated Press.
По данным издания, друзья и соратники Трампа ожидают, что он возобновит общение с «дружескими» СМИ после нескольких недель молчания.
Источники отметили, что бывший американский лидер уже встретился с помощниками и обсудил вопрос помощи Республиканской партии на промежуточных выборах в 2022 году. Трамп хотел бы добиться, чтобы партия, членом которой он является, получила большинство в парламенте.
При этом бывший президент США также сосредоточился на том, чтобы отомстить республиканцам, которые поддержали его импичмент, пишет издание.
Как сообщал «Рамблер», ранее в США Дональда Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу. 6 января сторонники Трампа захватили часть Капитолия, где Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов. В ходе столкновений погибли пять человек, несколько десятков получили ранения.
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В мире , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Associated Press
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