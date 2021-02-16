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Губернатора Нью-Йорка заподозрили в попытке скрыть смерти из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Губернатора Нью-Йорка заподозрили в попытке скрыть смерти из-за коронавируса
Фото: Reuters
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что подотчетные ему государственные органы не пытались скрыть информацию о смертях из-за коронавируса нового типа SARS-CoV-2, хотя и вправду несвоевременно сообщили о числе умерших в домах престарелых в прошлом году. Этой темы он коснулся в выступлении, трансляция которого велась на губернаторском сайте.
Куомо подчеркнул, что власти сообщали обо всех смертях в домах престарелых так быстро, как это было возможно. Однако, признал он, их усилий не хватило, и появился вакуум, которым воспользовались политические противники. Губернатор подчеркнул, что берет на себя ответственность за то, что произошло.
Как напоминает CNN, неделей ранее ряд законодателей штата — в основном это были республиканцы — потребовали отставки Куомо. Они заподозрили его злой умысел, узнав, что аппарат губернатора не выдавал реальные данные о смертности в домах престарелых. При этом открытая информация была дана с заметным преуменьшением — порой умерших насчитывалось в два раза меньше, чем на самом деле.
Как сообщалось летом прошлого года, к увеличению числа смертей могло привести спорное решение Куомо: тогда выздоравливающих от COVID-19 больных стали переводить из больниц обратно в учреждения для престарелых.
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Комментарии 1
В мире , Эндрю Куомо , CNN , Нью-Йорк , США
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