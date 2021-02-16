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Украинские железнодорожники показали «средневековые» условия труда 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Украинские железнодорожники показали «средневековые» условия труда
Фото: РИА Новости
Сотрудники компании «Украинские железные дороги» пожаловались на «средневековые» условия работы, рассказав, что вынуждены жечь бумагу в кабинах локомотива. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале украинского журналиста Андрея Павловского.
На видео железнодорожники продемонстрировали, что из-за отсутствия стеклообогрева вынуждены растапливать толстый слой льда на окнах кабины, поджигая свернутую в трубочку газету.

«Ну что, Жмак? Железнодорожники не заслуживают повышения зарплаты? Почему нет даже стеклообогревателей?» — пожаловался один из работников, отметив, что из-за льда ничего не видно.

Как сообщал «Рамблер», ранее глава украинских железных дорог Владимир Жмак рассказал, что для компании экономически невыгодно было прекращение железнодорожного сообщения с Россией. Он посетовал, что политическая ситуация привела к серьезным экономическим последствиям, так как направление Киев-Москва было одним из самых прибыльных, с семью ежедневными поездами.
При этом эксперты уверены, что стремление Киева максимально сократить взаимодействие с Россией обернется лишь новыми экономическими потерями для украинских железных дорог.
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Комментарии 4
В мире , Андрей Павловский , Укрзализныця
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