Украинские железнодорожники показали «средневековые» условия труда 

На видео железнодорожники продемонстрировали, что из-за отсутствия стеклообогрева вынуждены растапливать толстый слой льда на окнах кабины, поджигая свернутую в трубочку газету.

«Ну что, Жмак? Железнодорожники не заслуживают повышения зарплаты? Почему нет даже стеклообогревателей?» — пожаловался один из работников, отметив, что из-за льда ничего не видно.

Как сообщал «Рамблер», ранее глава украинских железных дорог Владимир Жмак рассказал, что для компании экономически невыгодно было прекращение железнодорожного сообщения с Россией. Он посетовал, что политическая ситуация привела к серьезным экономическим последствиям, так как направление Киев-Москва было одним из самых прибыльных, с семью ежедневными поездами.

При этом эксперты уверены, что стремление Киева максимально сократить взаимодействие с Россией обернется лишь новыми экономическими потерями для украинских железных дорог.