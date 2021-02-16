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Видео расследования в полиции США из-за валентинок 

Вадим Дроздов 1 час назад
В полиции Лос-Анджелеса в США кто-то из сотрудников ко дню Святого Валентина распространил поздравительные открытки с изображением Джоржа Флойда и подписью "из-за тебя у меня перехватывает дыхание". В полиции уже начали внутреннее расследование с целью вычислить шутника и привлечь его к ответственности.
"Наше расследование должно установить, достоверны ли обвинения, и укрепить нашу абсолютную нетерпимость к чему-либо связанному с расистскими взглядами", — заявил начальник полицейского управления Лос-Анджелеса Майкл Мур.
Джородж Флойд скончался в результате действий полицейских в мае 2020 года в Миннеаполисе, после чего начались массовые протесты в США.
В мире , Видео , Майкл Мур
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