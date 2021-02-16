Видео расследования в полиции США из-за валентинок 

В полиции Лос-Анджелеса США кто-то из сотрудников ко дню Святого Валентина распространил поздравительные открытки с изображением Джоржа Флойда и подписью "из-за тебя у меня перехватывает дыхание". В полиции уже начали внутреннее расследование с целью вычислить шутника и привлечь его к ответственности.

"Наше расследование должно установить, достоверны ли обвинения, и укрепить нашу абсолютную нетерпимость к чему-либо связанному с расистскими взглядами", — заявил начальник полицейского управления Лос-Анджелеса Майкл Мур

Джородж Флойд скончался в результате действий полицейских в мае 2020 года в Миннеаполисе, после чего начались массовые протесты в США.