Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Специальный отдел «по одиночеству» создадут при правительстве Японии 

News.ru 15 минут назад
Спецотдел «по одиночеству» создадут при правительстве Японии
Фото: globallookpress.com
При правительстве Японии создадут специальный отдел «по проблемам одиночества и изоляции». Об это сообщил назначенный на профильный пост министр Тэцуси Сакамото.
По данным агентства Киодо, отдел в составе 10 сотрудников будет создан при правительстве страны до конца текущей недели. Предполагается, что структура займётся проблемами, с которыми столкнулись различные министерства и ведомства в связи с пандемией. В первую очередь, речь идёт о росте количества самоубийств, также остро встаёт проблема бедности среди детей. Возглавит отдел назначенный на должность министра по вопросам одиночества и изоляции Тэцуси Сакамото.
Также отдел займётся исследованиями с целью выяснить, сколько людей в стране страдают от одиночества. Общие направления работы будут выработаны, ориентировочно, к лету, тогда же будет выделен бюджет для работы.
В Японии в 2020 году впервые за последние 11 лет увеличилось количество суицидов — на 3,7%. За 12 месяцев добровольно ушли из жизни 20 919 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что 35% жителей Японии считают правильным отменить Олимпийские игры в Токио. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.
Видео дня. Гном Гномыч прошел повторную психологическую экспертизу
News.ru: последние новости
На Украине предупредили о развале «клуба друзей против Путина» На Украине предупредили о развале «клуба друзей против Путина» В Канаде назвали «Спутник V» научным триумфом России В Канаде назвали «Спутник V» научным триумфом России В ДНР обвинили Киев в покушении на командира Народной милиции В ДНР обвинили Киев в покушении на командира Народной милиции
Комментарии
В мире , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с Сечиным, удивившим Путина данными Роснефти
04:13
Видео с Сечиным, удивившим Путина данными Роснефти
Политика
Лавров сказал о разрыве отношений ЕС и РФ на видео
01:00
Лавров сказал о разрыве отношений ЕС и РФ на видео
Политика
Приговор виновнику аварии в Уфе сняли на видео
00:47
Приговор виновнику аварии в Уфе сняли на видео
Происшествия
Месть за дерзкую парковку сняли на видео
01:22
Месть за дерзкую парковку сняли на видео
Общество
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
00:12
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео нападения пса на детей в Англии
01:42
Опубликовано видео нападения пса на детей в Англии
В мире Происшествия
Мощный шторм в Сочи сняли на видео
00:09
Мощный шторм в Сочи сняли на видео
Происшествия
Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео
03:04
Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео
Войска
Уворачивающиеся от подбитого трактора автомобили попали на видео
00:24
Уворачивающиеся от подбитого трактора автомобили попали на видео
Происшествия
Устранение последствий обрушения строительных лесов в центре Москвы показали на видео
01:17
Устранение последствий обрушения строительных лесов в центре Москвы показали на видео
Новости Москвы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение