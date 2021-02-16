Британская компания ввела лимит на живот для сотрудников

Британская компания DVLA решила ввести для своих сотрудников новое правило и допускать для работы только тех, кто подходит по объему талии, пишет The Sun. Всем работникам раздали анкеты, где они должны были указать также размер своей талии.

Избыточный вес повышает риск заболеть COVID-19, считает руководство DVLA.

Установлены следующие пределы по объему живота: 84 сантиметра для женщин и 101 — для мужчин. Профсоюзы назвали заполнение анкеты унизительным и раскритиковали политику компании.

Вздутие живота может говорить не только о чрезмерном употреблении продуктов, вызывающих повышенное газообразование, но и на рак кишечника.

По словам экспертов, вздутие брюшной полости может указывать на асцит — состояние, при котором в животе скапливается жидкость, которая в свою очередь, является первым признаком развития онкологического заболевания.