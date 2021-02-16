«Забудем о Курилах»: японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио 

Как указал глава государства в беседе с редакторами российских СМИ, в данном вопросе Москва не будет делать то, что противоречит Конституции страны. При этом многие японские средства массовой информации сделали из этого заявления вывод о том, что на передачу Южных Курил Россия не пойдет.

Публикации вызывали активный отклик японских читателей и пользователей социальных сетей.

"Успокойтесь! При Путине никакие острова нам не вернутся! Хватит верить фальшивым улыбкам русских! В случае развития с ними экономических связей нужно в первую очередь думать о стратегии!" — написал пользователь yam.

"Все! После этих слов Путина давайте забудем о "северных островах"! Давайте забудем и об (спорных с Южной Кореей . — прим. ред.) островах Такэсима тоже! И об (спорных с Китаем . — прим. ред.) островах Сенкаку! И об Олимпиаде!" — гневно отозвался intothe.

"Путин должен защищать Конституцию своей страны! Это его обязанность как президента! Японии нужно прекращать экономическую помощь России и свою униженную по отношению к Москве политику", — заявил kat.

"Внимательно следите за ситуацией. Россия упорно и последовательно ведет свою линию, не отходя от нее ни на шаг. Никакого возврата островов! А японское правительство и СМИ все бормочут о возврате "северных территорий" как условии подписания мирного договора. Опомнитесь! И трезво оцените ситуацию!" — призвал ult.

"После войны прошло уже 75 лет. На "северных островах" давно живут русские люди. Никакого возврата их Японии быть не может", — добавил mas.

Шикотан, Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир Итуруп и гряды Хабомаи ) — Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.

Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.