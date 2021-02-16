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СМИ: КНДР отказалась от масштабных празднеств по случаю дня рождения Ким Чен Ира 

ТАСС 52 минуты назад
КНДР отказалась пышно праздновать день рождения Ким Чен Ира
Фото: ТАСС
КНДР отмечает во вторник один из главных государственных праздников — день рождения покойного лидера страны Ким Чен Ира — без массовых торжеств и военных парадов. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на СМИ КНДР.
По его данным, центральная газета КНДР "Нодон синмун" и другие издания опубликовали редакционные статьи, приуроченные к этой дате, в которых вспоминают заслуги Ким Чен Ира, однако не упоминают о каких-либо массовых мероприятиях или традиционном посещении нынешним главой государства Ким Чен Ыном мавзолея, где покоится тело его предшественника и отца.

"Товарищ Ким Чен Ир — великий патриот, заложивший крепкий фундамент для процветания нашей страны и укрепивший ее оборонную мощь", — подчеркивается в передовице в "Нодон синмун".

Издание призвало всех членов Трудовой партии Кореи (ТПК) и весь народ "сконцентрировать усилия на претворении в жизнь решений, принятых на последнем съезде ТПК и достичь новых побед в деле социалистического строительства". На прошедшем в январе съезде Ким Чен Ын признал неудачи прежней экономической политики и представил новый пятилетний план развития на основе самодостаточности и опоры на собственные силы.
Южнокорейские эксперты указывают, что власти КНДР, по видимости, приняли решение отказаться от масштабных празднеств из-за опасений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, несмотря на то что в стране, по официальным данным, не было зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.
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В мире , Чен Ким , КНДР
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