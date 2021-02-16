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Миллионы американцев остались без света 

Газета.Ru 22 минуты назад
Миллионы американцев остались без света
Фото: Reuters
Миллионы жителей южных штатов США из-за необычайно холодной погоды остались без электричества, больше всего пострадал Техас. Об этом сообщает сайт poweroutage.us.
Согласно сайту poweroutage.us, отслеживающему перебои в подаче электроэнергии в стране, на данный момент без света остаются более 4 млн человек, из них в Техасе — свыше 3,6 млн Как сообщает Associated Press, погода сорвала поставки 400 тыс. доз вакцины против COVID-19, отложив их прибытие по крайней мере до среды. По данным FlightAware, по всей стране задержано более 3 тыс. авиарейсов. Причем более половины из них — в штате Техас. В Хьюстоне официальные лица заявили Associated Press, что взлетно-посадочные полосы аэропорта Буша будут закрыты минимум до вторника.
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В мире , США , Associated Press
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