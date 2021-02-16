Экс-депутат Рады устроил поножовщину из-за русского языка

По информации издания, инцидент произошел в воскресенье. Гелевей вместе со своим ранее судимым знакомым, будучи "с явными признаками алкогольного опьянения", начали перепалку с официанткой, которая общалась с посетителями на русском.

За девушку вступился другой клиент кафе, в результате между ним и экс-депутатом и его знакомым началась драка. Как пишет издание, Гелевей и его спутник, вооруженный ножом, "зажали своего противника в углу помещения и нанесли ему резаные раны".

По данным Strana.ua, потерпевшему вызвали скорую помощь, украинская полиция завела уголовное производство по статье о хулиганстве с использованием заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений. Как сообщает издание, экс-депутата допросили и отпустили, его знакомый был задержан на месте.