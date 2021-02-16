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СМИ: экс-депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за русского языка 

РИА Новости и ещё 2 24 минуты назад
Экс-депутат Рады устроил поножовщину из-за русского языка
Фото: соцсети
Экс-депутат Верховной рады, украинский националист Олег Гелевей напал с ножом на посетителя одного из киевских кафе из-за русского языка. Об этом сообщает издание Strana.ua со ссылкой на источники в МВД Украины.
По информации издания, инцидент произошел в воскресенье. Гелевей вместе со своим ранее судимым знакомым, будучи "с явными признаками алкогольного опьянения", начали перепалку с официанткой, которая общалась с посетителями на русском.
За девушку вступился другой клиент кафе, в результате между ним и экс-депутатом и его знакомым началась драка. Как пишет издание, Гелевей и его спутник, вооруженный ножом, "зажали своего противника в углу помещения и нанесли ему резаные раны".
По данным Strana.ua, потерпевшему вызвали скорую помощь, украинская полиция завела уголовное производство по статье о хулиганстве с использованием заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений. Как сообщает издание, экс-депутата допросили и отпустили, его знакомый был задержан на месте.
Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января.
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В мире , Поножовщина , Русский язык , Тарас Креминь , Верховная Рада , Киев
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