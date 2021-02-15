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Более 20 городов в США обновили рекорды по низкой температуре 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 2 часа назад
24 города США обновили рекорды по низкой температуре
Фото: Reuters
В США 24 города обновили температурные рекорды, в стране сильное похолодание. Об это сообщает Национальная метеорологическая служба США в своем Twitter.
По словам специалистов, во вторник 16 февраля может стать еще холоднее, ожидаются новые рекорды. В городах Корпус-Кристи и Хьюстон штата Техас температура достигла восьми градусов ниже нуля впервые с 1895 и 1905 годов. В штате 11 февраля начался зимний шторм, он не заканчивается до сих пор.
В штате Миннесота рекордно холодная температура ниже минус 38 градусов последний раз была в 1939 году. В одном из городов штата Небраска датчик термометра опустился ниже минус 33 градусов впервые с 1881 года.
Интерфакс со ссылкой на телеканал NBC передает, что более 150 млн американцев, проживающие в 26 штатах, получили предупреждения о погодной опасности. В ряде городов отключают электричество, дороги покрываются льдом, из-за чего коммунальные службы прогнозируют сильные пробки.
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В мире , Интерфакс , телеканал NBC , Корпус-Кристи , Москва , США
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