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Более 20 городов США обновили абсолютный температурный рекорд 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Более 20 городов США обновили абсолютный температурный рекорд
Фото: 21.fsin.su
В 21 американском городе было зафиксировано самое морозное 16 февраля за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба.
Холоднее всего оказалось в Линкольне и Гастингсе, штат Небраска. Столбики термометров во вторник опустились там до отметок минус 35 и минус 34 градуса, соответственно. В Новом Орлеане же для рекорда холода оказалось достаточно, чтобы температура опустилась до минус 38 градусов.
Самый старый рекорд был побит в Корпус-Кристи, штат Техас. Там предыдущее достижение было зарегистрировано в 1895 году.
Всего же рекорды низких температур были установлены в 21 городе 11 штатов: Небраска, Айова, Канзас, Миссури, Оклахома, Техас, Теннеси, Арканзас, Техас, Миссисипи и Луизиана.
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