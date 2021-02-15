Эксперты предсказали разорение 60% британских пабов 

По оценкам Британской ассоциации пива и пабов (ВВРА) около 60% пабов Великобритании не смогут открыться в апреле, если правительство страны разрешит обслуживание лишь вне помещений на открытом воздухе.

«Около 75% пабов в Великобритании имеют пивной сад или открытую площадку, но только 40% пабов имеют достаточно большой сад или открытую площадку», — цитирует сообщение ассоциации РИА «Новости».

Отмечается, что 60% приблизительно равно 29 тыс. пабов.

Ассоциация призвала разрешить пабам открываться как снаружи, так и внутри, так как предполагаемые ограничения повлекут за собой потери товарооборота в секторе в размере до 1,5 миллиарда фунтов стерлингов по сравнению с торговлей в обычное время. Из-за этого правительству придется поддерживать пабы, которые не смогут открыться.

В ВВРА уточнили, что продажи пива в Британии в 2020 году упали на 56%, что соответствует убытку в 7,8 миллиарда фунтов стерлингов.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонс заявил, что правительство Великобритании собирается обязать граждан сдавать тест на коронавирус для посещения общественных мест.

Для прибывающих в Великобританию с понедельника вступили в силу более жесткие карантинные правила, предполагающие обязательную сдачу двух тестов на коронавирус в дополнение к десяти дням самоизоляции. При этом прибывающим из 33 стран «красного» списка придется провести полторы недели в гостинице.