Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Греции мужчина умер через восемь минут после прививки от коронавируса 

РИА Новости 54 минуты назад
Мужчина умер через 8 минут после прививки от COVID в Греции
Фото: РИА Новости
Через восемь минут после вакцинации против COVID-19 в университетской больнице Ираклиона на Крите скончался 85-летний мужчина, сообщает общественное телевидение ERT.
Пожилой человек сидел в приемной после прививки и внезапно упал. Врачи прибежали сразу и помогли, но, прежде чем его перевели в реанимацию, он умер, сообщает телеканал.
Согласно первой оценке, его смерть наступила по другим причинам, не связанным с вакцинацией и не из-за аллергического анафилактического шока.
Врачи посчитали, что это была внезапная смерть, которая совпала с вакцинацией, отметив, что с научной точки зрения смерти после какой-либо вакцинации не наблюдалось, сообщает ТВ.
В Словакии мужчина умер после прививки от COVID-19 
Однако для определения точных причин смерти врачи потребовали срочную судебно-медицинскую экспертизу.
Видео дня. Гном Гномыч прошел повторную психологическую экспертизу
Последние новости
Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Месть за дерзкую парковку сняли на видео
01:22
Месть за дерзкую парковку сняли на видео
Общество
Мощный шторм в Сочи сняли на видео
00:09
Мощный шторм в Сочи сняли на видео
Происшествия
Уворачивающиеся от подбитого трактора автомобили попали на видео
00:24
Уворачивающиеся от подбитого трактора автомобили попали на видео
Происшествия
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
00:12
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео
03:04
Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео
Войска
Устранение последствий обрушения строительных лесов в центре Москвы показали на видео
01:17
Устранение последствий обрушения строительных лесов в центре Москвы показали на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео нападения пса на детей в Англии
01:42
Опубликовано видео нападения пса на детей в Англии
В мире Происшествия
Девушка Моргенштерна показала на видео часы за миллион рублей
00:14
Девушка Моргенштерна показала на видео часы за миллион рублей
Общество Шоу-бизнес
Последствия обрушения строительных лесов в центре Москвы сняли на видео
00:13
Последствия обрушения строительных лесов в центре Москвы сняли на видео
Новости Москвы Происшествия
Пьяный подросток устроил погоню с сотрудниками ДПС и попал на видео
00:27
Пьяный подросток устроил погоню с сотрудниками ДПС и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение