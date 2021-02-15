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Украинский дипломат заявил о начале распада «клуба друзей Украины против Путина» 

Газета.Ru и ещё 3 35 минут назад
На Украине заявили о распаде «клуба друзей против Путина»
Фото: РИА Новости
Бывший представитель Киева на переговорах в Минске, дипломат Роман Бессмертный заявил, что «клуб друзей против президента РФ Владимира Путина» распадается, передает РИА «Новости».
Он указал, что западные страны разворачиваются к России. В качестве примера дипломат вспомнил недавний телефонный разговор Путина и нового главы США Джо Байдена, продление договора СНВ-3 и отношение стран к газопроводу «Северный поток — 2». Бессмертный также обратил внимание, что Австрия и Франция фактически «в унисон» высказались в поддержку проекта. По его мнению, эти совпадения не случайны.

«Угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается. От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе», — сказал Бессмертный в эфире канала «Наш».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позвонит российскому лидеру Владимиру Путину в случае дальнейшей задержки встречи в «нормандском формате» на уровне советников.
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В мире , Джозеф Байден , Роман Бессмертный , Владимир Зеленский , Владимир Путин , РИА Новости , США
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