На Украине заявили о распаде «клуба друзей против Путина» 

«Вспомните телефонный разговор [президента России Владимира] Путина и новоизбранного президента США [Джозефа Байдена]. Буквально через неделю — продолжение действия договора СНВ-3 (…) и начало ни с того, ни с сего строительства "Северного потока-2"», — сказал он и добавил, что Россия обязательно достроит и введет в эксплуатацию газопровод.