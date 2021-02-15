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Пока вы не уснули: генералы массово уволились из Росгвардии 

Елена Прошина 5 минут назад
Пока вы не уснули: генералы массово уволились из Росгвардии
Фото: ТАСС
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Ранее Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России и пригласил на разговор в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse.
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Комментарии 4
В мире , Алексей Навальный , Михаил Мишустин , Игорь Сечин , Андрей Круглов , Михаил Евраев , Владимир Путин , Росгвардия , ВОЗ , Совет безопасности РФ , ФАС , Роснефть , Минфин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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