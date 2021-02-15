Пока вы не уснули: генералы массово уволились из Росгвардии 

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В Горловке был подорван автомобиль командира батальона народной милиции с позывным «Длинный». Покушение было совершено сегодня утром. Под автомобилем комбата сработало взрывное устройство.

Увольнения начались на фоне скандалов с мошенничеством при поставках обмундирования и незаконным получением нежилого помещения.

Европейцы были шокированы, когда президент России Владимир Путин заявил о создании первой в мире вакцины от коронавируса, а также когда оказалось, что препарат эффективен и не вызывает побочных явлений, сообщает австрийское издание Wienerzeitung.

Средняя зарплата сотрудников «Роснефти» превышает 80 тысяч рублей в месяц, заявил глава компании Игорь Сечин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, фотографии были сделаны в поддержку настоящей русской зимы и борьбы с изменением климата. Ранее в комментариях у зампредседателя Совбеза России уточнили, не связана ли публикация с акцией в поддержку Алексея Навального , в ходе которой людям предлагали выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики.

Исследователи из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетили Ухань, где впервые был обнаружен коронавирус, и пришли к выводу, что его распространение началось раньше, чем объявили китайские власти.

Эта система предназначена для получения данных о ракетных пусках противника. Кроме того, СРПН позволяет определить, откуда были пущены ракеты и собирает информацию об объектах в космосе.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения, которыми освободил от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Михаила Евраева и замминистра финансов Андрея Круглова

Военно-морские силы (ВМС) США из-за усиления Китая и России вернут на свои атомные подводные лодки (АПЛ) «ракеты-убийцы» Harpoon. Вариант противокорабельных крылатых ракет Harpoon, предназначенный для оснащения субмарин, был снят с АПЛ около четверти века назад на фоне прекращения холодной войны.

Ранее Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России и пригласил на разговор в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse.