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В Латвии передумали переименовывать Грузию 

News.ru и ещё 1 1 час назад
В Латвии передумали переименовывать Грузию
Фото: pixabay
Латвийские власти отказались официально переименовывать Грузию по примеру Литвы. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел прибалтийской республики.
Слово Gruzija существует в латышском языке как минимум 130 лет, и оснований менять его в настоящее время нет, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на дипломатов, которые, в свою очередь, сделали запрос в Центр госязыка Латвии. В ведомстве также подчеркнули, что вопрос о названии страны не является политическим.
Ранее стало известно, что власти соседней Литвы приняли решение переименовать Грузию в Сакартвело. Это название использовалось в стране на протяжении двух предыдущих лет в качестве альтернативного. Решение о переименовании было принято по просьбе грузинских дипломатов, так как исходное название было русским.
Как сообщал NEWS.ru, власти Литвы отказались задерживать и арестовывать руководителя штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова, находящегося сейчас на территории прибалтийской страны.
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В мире , Алексей Навальный , Леонид Волков , ИА Sputnik , Вильнюс , Грузия , Латвия , Литва
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