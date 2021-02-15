Западные СМИ обвинили Россию в подготовке удара по Исландии

Обозреватель Forbes Дэвид Экс рассказал , что основной целью недавнего полета российских бомбардировщиков Ту-160 могла быть Исландия . По словам автора, Исландия — «крепкий орешек», но если какой-нибудь российский военный самолет и может успешно атаковать остров, то это Ту-160.

Как писал «Рамблер», на прошлой неделе два Ту-160 выполнили 12-часовой плановый полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями.

Задача бомбардировщиков в мирное время — сделать заявление, объяснил Павел Лузин, независимый эксперт по российским вооруженным силам.

«Ребята, мы здесь, и вы можете стать нашей целью», — так описал цель полета Ту-160 Лузин.

Экс отметил, что этот полет был необычным: он стал ответом России на предстоящее развертывание в Норвегии бомбардировщиков США (первое в истории).

«Спросите себя, что сверхзвуковые Ту-160, которые могут нести ядерные и обычные крылатые ракеты, будут делать в случае войны с НАТО. У них нет противокорабельных ракет, поэтому их потенциальные цели находятся на суше. Эти цели могут включать командные центры, авиабазы и порты», — подчеркнул он.

Ту-160 вылетели со своей базы в Энгельсе, отправились на север в сторону Северного Ледовитого океана, затем на запад до Шпицбергена, повернули на юг в Норвежское море, прошли на восток вдоль норвежского побережья и, наконец, отправились обратно в Энгельс.

«Отрезок полета, на котором Туполевы мчались в сторону Исландии с севера, прежде чем повернуть на восток, была … интересной. Неясно, как часто российские бомбардировщики летали по этому маршруту в последние годы», — отметил Экс.

Эксперт по ядерному вооружению Федерации американских ученых Ханс Кристенсен считает, что это могло быть сигналом, предупреждающим о недопустимости миссии НАТО в воздухе над Исландией.

НАТО отправляют на остров небольшое количество истребителей на ротационной основе — от нескольких недель до нескольких месяцев. В последнее время там появляются британские «Тайфуны», F-35 Италии и американские F-15.

Эта миссия становится все более важной для Москвы, поскольку НАТО развертывает все более и более сложные силы на северном фланге. Кроме отправки В-1 в Норвегию, США разместили бомбардировщики В-2 в Исландии. Они могут угрожать российским базам в регионе, включая основные порты российского Северного флота.