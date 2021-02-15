Замена топлива на атомных станциях, грозит стране катастрофой, сравнимой с «чернобыльской», заявила «Свободной прессе» директор украинской компании «RPGR Consulting» Елена Дьяченко . Она напомнила, что АЭС строились с расчетом использования «советского» топлива, а не американского.

Дьяченко отметила, что украинские власти действуют «по указанию западных кураторов» и в результате создают угрозу возникновения катастрофы. Решение заменить «совковое» горючее на национальных АЭС на «топливо свободы» грозит непоправимыми последствиями, отметила она. По ее словам, если случится страшное, то Киев по привычке обвинит во всех бедах Москву. Она заявила, что властям следует заранее объявить о прямой заинтересованности Москвы в возникновении ядерной катастрофы на территории Украины.

«На руинах и пепелище этот тезис продвигать будет как-то неудобно, да и некому», — пояснила Дьяченко.