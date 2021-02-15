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Москва

Топливо из США грозит Украине «вторым Чернобылем» 

Павел Тиунов 1 час назад
Эксперт предсказала Украине «второй Чернобыль» из-за американского топлива
Фото: ТАСС
Замена топлива на атомных станциях, грозит стране катастрофой, сравнимой с «чернобыльской», заявила «Свободной прессе» директор украинской компании «RPGR Consulting» Елена Дьяченко. Она напомнила, что АЭС строились с расчетом использования «советского» топлива, а не американского.
Дьяченко отметила, что украинские власти действуют «по указанию западных кураторов» и в результате создают угрозу возникновения катастрофы. Решение заменить «совковое» горючее на национальных АЭС на «топливо свободы» грозит непоправимыми последствиями, отметила она. По ее словам, если случится страшное, то Киев по привычке обвинит во всех бедах Москву. Она заявила, что властям следует заранее объявить о прямой заинтересованности Москвы в возникновении ядерной катастрофы на территории Украины.

«На руинах и пепелище этот тезис продвигать будет как-то неудобно, да и некому», — пояснила Дьяченко.

Ранее депутат Верховной Рады Олег Волошин заявил, что украинские власти, отказываясь от российской вакцины «Спутник V», принимают участие в убийстве своих сограждан, игнорируя действенный способ по спасению их от смерти.
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Комментарии
В мире , Олег Волошин , Елена Дьяченко , Верховная Рада
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