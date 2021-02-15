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Москва

Лидеры грузинской оппозиции пригрозили дракой со спецназом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Арест организатора акций против РФ спровоцировал угрозы спецназу в Грузии
Фото: Reuters
Лидеры грузинской оппозиции в понедельник заявили о готовности физического противостояния с органами правопорядка в случае задержания депутата Никанора Мелии, организатора антироссийских акций в Тбилиси в июне 2019 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Ударит меня спецназовец? Я ударю в ответ! Сопротивление будет пропорциональным. Будем биться!», — заявил бывший мэр Тбилиси Георгий (Гиги) Угулава, ранее отсидевший в тюрьме за коррупцию.

На днях Угулава провел в Киеве встречу с экс-президентом Грузии, главой украинского исполкома реформ Михаилом Саакашвили, обсуждая тактику сопротивления властям в Грузии.
Представитель оппозиционного «Единого национального движения» Хатиа Деканоидзе, ранее — глава национальной полиции Украины, заявила, что попытка ареста Мелия приведет и к ее задержанию, так как она «окажет правоохранителям физическое противостояние».
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Ранее Генеральная прокуратура Грузии запросила у парламента страны разрешение на арест Мелии. Правящая «Грузинская мечта» 16 февраля обсудит этот вопрос в парламенте. Предварительно власти заявили о согласии снять иммунитет с Мелии, говоря о том, что политическая деятельность не является индульгенцией для нарушения закона.
Мелия, являющийся председателем оппозиционной партии «Единое национальное движение», созданной Саакашвили, отказался вносить залог в 70 тыс. лари (более 21 тыс. долларов), определенный ему в судебном порядке для пребывания на свободе. Кроме того, он публично снял электронный браслет, который был предписан ему судом в рамках расследования дела о попытке радикалов штурмовать парламент Грузии на фоне антироссийских акций 2019 года.
Против Мелии ведется следствие по статье об организации массового насилия или участия в нем, что грозит ему лишением свободы на срок до девяти лет. В июне 2019 года в Тбилиси начались митинги из-за визита в страну на сессию Межпарламентской ассамблеи православия депутатов Госдумы России. Акции вылились в массовые беспорядки и попытки штурмовать парламент, которые были пресечены с использованием слезоточивого газа, резиновых пуль и водометов. Пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.
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В мире , Михаил Саакашвили , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Киев , Тбилиси
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