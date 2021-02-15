Комбат успел спасти дочь во время покушения в Донбассе 

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Комбат Народной милиции ДНР Сергей Попов с позывным «Длинный» во время покушения успел спасти дочь, вытолкнув ее из машины. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Рамблер» писал, что сегодня утром в Горловке был подорван автомобиль командира батальона с позывным «Длинный». Взрывное устройство сработало под днищем машины, когда Попов вез дочь в школу.

Очевидцы рассказали, что сразу после взрыва раненый донбасский командир смог вытолкнуть из автомобиля дочь, отмечает WarGonzo.

В случае пожара девочка могла бы серьезно пострадать и своими действиями отец фактически спас ей жизнь.

По данным военкора Андрея Руденко, состояние Сергея Попова врачи оценили как средней тяжести.