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Комбат успел спасти дочь во время покушения в Донбассе 

Алиса Селезнёва 31 минуту назад
Комбат успел спасти дочь во время покушения в Донбассе
Фото: РИА Новости
Комбат Народной милиции ДНР Сергей Попов с позывным «Длинный» во время покушения успел спасти дочь, вытолкнув ее из машины. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал WarGonzo.
«Рамблер» писал, что сегодня утром в Горловке был подорван автомобиль командира батальона с позывным «Длинный». Взрывное устройство сработало под днищем машины, когда Попов вез дочь в школу.
Очевидцы рассказали, что сразу после взрыва раненый донбасский командир смог вытолкнуть из автомобиля дочь, отмечает WarGonzo.
В случае пожара девочка могла бы серьезно пострадать и своими действиями отец фактически спас ей жизнь.
По данным военкора Андрея Руденко, состояние Сергея Попова врачи оценили как средней тяжести.
«Предварительный диагноз: множественные осколочные ранения нижних конечностей, осколочный перелом бедра. У девочки контузия и шок, других видимых повреждений нет», — пояснил он в своем Telegram-канале.
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В мире , Сергей Попов
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