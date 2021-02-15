В Белоруссии начали задерживать соратников бывшего премьер-министра 

По информации издания, вопросы правоохранительных органов касаются ресурсов государственных банков, которые шли на финансирование проектов частных компаний и деревообрабатывающих заводов.

Силовые ведомства не комментируют задержание банкиров и бизнесменов. Представитель пресс-службы Комитета государственного контроля заявил, что не располагает информацией по данному делу. Получить комментарий в Комитете государственной безопасности журналистам не удалось.

Сам Румас в январе отправился к сыну в Лондон на день рождения и больше не возвращался в Белоруссию.

В августе 2020-го Румас осудил действия силовиков в ходе протестных акций, начавшихся после выборов президента страны. В посте от его имени выражались соболезнования всем пострадавшим протестующим и их семьям. Вместе с тем его жена Жанна Румас в Facebook уточнила, что у ее супруга нет аккаунтов в социальных сетях. Вскоре страница была удалена.

В 2005 году Румас возглавил Белагропромбанк и оставался на этом посту более десяти лет. С 2012 по 2018 год он также был председателем правления Банка развития, а с 2018 по 2020 год занимал пост премьер-министра страны.