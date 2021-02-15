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Байден намерен добиваться экстрадиции Джулиана Ассанжа 

Газета.Ru 53 минуты назад
Байден решил добиться экстрадиции Джулиана Ассанжа
Фото: РИА Новости
Белый дом во главе с президентом США Джозефом Байденом будет добиваться экстрадиции из Великобритании создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает НСН со ссылкой на New York Times.
В издании отмечают, что «администрация Байдена дала понять, что на данный момент продолжает предпринимавшиеся его предшественником попытки привлечь к ответственности Джулиана Ассанжа».
Журналисты сообщают, что Минюст США обратился в Лондонский суд с новым запросом. Американская сторона пытается оспорить невозможность экстрадиции Ассанжа. В Лондоне утверждают, что у основателя WikiLeaks возникла склонность к суициду на фоне ряда проблем со здоровьем.
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В мире , Джозеф Байден , Wikileaks , Министерство юстиции США , Лондон , США , Великобритания
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