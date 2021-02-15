Байден решил добиться экстрадиции Джулиана Ассанжа

Белый дом во главе с президентом США Джозефом Байденом будет добиваться экстрадиции из Великобритании создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает НСН со ссылкой на New York Times.
В издании отмечают, что «администрация Байдена дала понять, что на данный момент продолжает предпринимавшиеся его предшественником попытки привлечь к ответственности Джулиана Ассанжа».
Журналисты сообщают, что Минюст США обратился в Лондонский суд с новым запросом. Американская сторона пытается оспорить невозможность экстрадиции Ассанжа. В Лондоне утверждают, что у основателя WikiLeaks возникла склонность к суициду на фоне ряда проблем со здоровьем.