Байден решил добиться экстрадиции Джулиана Ассанжа

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Белый дом во главе с президентом США Джозефом Байденом будет добиваться экстрадиции из Великобритании создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает НСН со ссылкой на New York Times.

В издании отмечают, что «администрация Байдена дала понять, что на данный момент продолжает предпринимавшиеся его предшественником попытки привлечь к ответственности Джулиана Ассанжа».