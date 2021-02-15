В ДНР обвинили Киев в покушении на командира батальона

В вооружённых силах самопровозглашённой Донецкой народной республики полагают, что за покушением на командира Народной милиции ДНР, автомобиль которого был заминирован, стоят представители Киева

Батальон, которым командовал командир «Длинный», доставил много неприятностей Киеву в военном плане в последнее время. Но комбату сейчас ничего не угрожает, он отделался лёгким испугом. Посечены ноги, но ничего критического. Взрывного вещества в устройстве было немного, либо днище машины оказалось крепче, чем диверсанты планировали, — сообщил НСН представитель пресс-службы военного ведомства ДНР Даниил Безсонов.

При этом он допустил, что атака в адрес комбата милиции ДНР может быть сигналом к обострению конфликта. В этом случае он подчеркнул, что в ДНР и ЛНР готовы принять бой.

Мы этого ждём. Наши военные даже этого хотят, потому что надоело сидение на месте под обстрелами, — добавил Безсонов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Горловке было совершено покушение на одного из командиров Народной милиции ДНР. Был подорван автомобиль, в котором находился сам комбат, а также его дочь. Оба после инцидента были госпитализированы.