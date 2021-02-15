Пакистан захотел начать производство «Спутника V» 

«Мы рады регистрации (вакцины). Россия проделала прекрасную работу, помогая всему миру бороться с пандемией, и, безусловно, вакцина «Спутник V» — это шаг вперед в данном направлении. Есть и другие вакцины, но они больше не конкурируют, а сотрудничают, потому что в Пакистане большое население, нуждающееся в вакцинации», — подчеркнул министр.