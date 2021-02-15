Движение против мигрантов запретят во Франции 

Правое политическое объединение «Génération Identitaire» — движение идентитаристов — объявят вне закона во Франции . Об этом сообщает газета L'Express.

Еще 13 февраля власти начали легальную процедуру, которая приведет к запрету движения, однако СМИ обратили на это внимание немного позже.

Представители идентаристов называют себя патриотами и сторонниками коллективной национальной идентичности. Они неоднократно выступали против неконтролируемой миграции и даже отправлялись на границу страны, в Пиренеи, пытаясь противостоять потоку мигрантов-нелегалов.

Идентаристы мотивировали это желанием помочь полицейским в борьбе с угрозой терроризма, однако их неоднократно обвиняли в разжигании расовой розни и ксенофобии. В 2021 году группу, вероятно, ждет роспуск.